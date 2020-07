Meeste ov-reizigers houden zich aan mondkapjesplicht, 'wel wennen aan benauwdheid'

Voor veel reizigers is het even wennen, maar het lijkt erop dat de meesten zich houden aan de mondkapjesplicht die sinds vandaag in het openbaar vervoer geldt. Wie in het ov geen mondkapje draagt, kan een boete van 95 euro krijgen. Volgens de NS houden de meeste passagiers zich aan de nieuwe regels.

"Ik vind het echt vervelend. Heel benauwd", zegt een vrouw op station Haarlem. Een andere reiziger wacht zo lang mogelijk met het omdoen: "Het is een beetje onhandig met de koffie." Toch heeft niet iedereen er moeite mee: "Mijn moeder had er eentje thuis liggen, dus die heb ik meegenomen. Ja, het was een schone, geen zorgen. Anders heeft het geen nut natuurlijk."

"Het is eigenlijk onzin, want het maakt niks uit", zegt een man die aankomt op het station van Haarlem. "Gisteren kon het zonder en vandaag moet je plotseling een mondkapje op hebben. Dus het heeft geen zin." Toch doet hij zijn mondkapje wel op. "Ik wil geen geouwehoer hebben."

Reizigers reageren wisselend op de mondkapjesplicht: