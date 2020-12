KWF steekt 5 miljoen in onderzoek naar zeldzame vormen van kanker

Vanaf 2021 wordt er in ziekenhuizen intensiever onderzoek gedaan naar zeldzame tumoren. KWF Kankerbestrijding stelt hier vijf miljoen euro voor beschikbaar.

Het onderzoek is volgens de stichting nodig omdat een op de vijf kankerpatiënten een zeldzame vorm van kanker krijgt. Doordat er minder informatie beschikbaar is, duurt het stellen van een diagnose langer en er zijn vaak ook minder behandelmogelijkheden.

"We zien dat de overlevingscijfers voor veel voorkomende vormen van kanker door de jaren heen flink zijn gestegen, maar patiënten met een zeldzame vorm van kanker profiteren nog een stuk minder van nieuwe ontwikkelingen", zegt KWF-directeur Johan van de Gronden. "Kennis over zeldzame tumoren is nu nog sterk verspreid over verschillende ziekenhuizen."

Zeldzame vormen van bloedkanker

Onderzoekers en behandelaars van het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het Erasmus MC, het Amsterdam UMC en het Maxima Medisch Centrum gaan daarom intensiever informatie delen over zeldzame vormen van bijvoorbeeld bloedkanker. Door deze gegevensbundeling en de ontwikkeling van ultragevoelige bloedtesten, wordt het mogelijk om beter vast te stellen welke sporen zeldzame tumoren achterlaten in het bloed en organen.

Hiermee hoopt KWF de perspectieven voor een grote groep patiënten de komende jaren te kunnen verbeteren.