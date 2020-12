Roest rijdt Nederlands record van Kramer op 10.000 meter uit de boeken

Patrick Roest is blij na het winnen van de 10.000 meter - ANP

Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen hebben Patrick Roest en Jorrit Bergsma hun klasse laten zien op de 10.000 meter. Roest reed op de langste afstand een Nederlands record én een baanrecord in Thialf: 12.35,20. Daarmee bleef Roest, die zaterdag ook al de 5.000 meter won in een baanrecord en zondag de 1.500 meter won in een snelle tijd, maar net boven het wereldrecord (12.33,86) van de Canadese schaatser Graeme Fish lag.

Het oude nationale record (12.38,89) stond sinds 2017 op naam van Sven Kramer. Ook Bergsma, die bij de NK afstanden werd gediskwalificeerd en de Nederlandse titel naar Marwin Talsma zag gaan, was sneller dan het oude baanrecord (12.42,97 van Roest). Hij finishte als tweede in 12.37,72. Daarmee plaatsten Roest en Bergsma, die ook al zeker was van een startbewijs op de 5.000 meter, zich voor de WK afstanden. "We hebben er een mooie strijd van gemaakt", vertelde Roest na de race. "Ik denk dat we elkaar naar een hoger niveau hebben getild. Ik moest meegaan met Jorrit en de angst om kapot te gaan van me afschuiven. Dit record is ook te danken aan Jorrit."

Bergsma had na afloop gemengde gevoelens. "Ik ben blij dat het WK-ticket zeker is, maar aan de andere kant is het jammer dat ik het duel heb verloren en de records niet op mijn naam staan. Maar, Patrick was vandaag gewoon echt een maatje te groot." Roest was dan ook meer dan tevreden met dit toernooi. "Het wereldrecord was vandaag iets te hoog gegrepen en misschien dat we richting de WK in nog betere vorm zijn. Dan is het zeker niet onmogelijk om hier ooit een wereldrecord te rijden."

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, werd een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Dat betekent dat de andere startbewijzen voor Marcel Bosker, Marwin Talsma, Irene Schouten en Joy Beune zijn. Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen). Bij de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden zal bondscoach Jan Coopmans de schaatsers aanwijzen die de massastart, ploegenachtervolging en teamsprint zullen rijden.

Marwin Talsma, de verrassende Nederlands kampioen op de 10.000 meter, moest in de laatste rit aan de bak, maar kwam niet in de buurt van de snelle tijden van Roest en Bergsma. Hij finishte als derde in 13.00,04. Dankzij een goede 1.500 meter (in een persoonlijk record) pakte hij zondag wel een startbewijs voor de EK allround. Geen Kramer Sven Kramer, die zich zondag niet wist te plaatsen voor de EK allround, maar zaterdag wel een WK-ticket pakte op de 5.000 meter, sloeg de slotdag over en kwam niet in actie op de 10.000 meter.