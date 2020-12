Ruim 1600 coronabesmettingen minder dan gisteren

Het aantal ligt lager dan gemiddeld afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 9959 positieve tests bijkwamen.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. In totaal liggen er nu 2573 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2428), van wie 651 op de IC (gisteren: 631), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).