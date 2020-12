Van Duijvenbode dendert door en zit bij laatste zestien WK darts

De twee waren aan elkaar gewaagd, maar op de belangrijke momenten stond Van Duijvenbode op. Bijvoorbeeld in de derde set, waarin hij met 2-0 in legs achter kwam, maar met hoge scores en belangrijke finishes de set toch naar zich toe wist te trekken.

En de Westlander, die in de vorige ronde oud-wereldkampioen Rob Cross naar huis stuurde , maakte de verwachtingen waar. Mede dankzij een 170-finish, de hoogst mogelijke, nam hij een 2-0 voorsprong in sets.

Van Duijvenbode voelt zich doorgaans op zijn best als hij vooraf wordt gezien als onderliggende partij. Of Calimero, zoals hij het zelf noemt . Maar tegen Hunt, de nummer 76 van de wereld, was Van Duijvenbode (nummer 43) de favoriet.

De Nederlander eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van ruim 104 punten per beurt, zijn hoogste niveau ooit op een televisietoernooi.

Dirk van Duijvenbode maakt nog altijd kans op de wereldtitel darts. Na een 4-0 zege op Adam Hunt heeft 'Aubergenius' zich geschaard onder de laatste zestien in Alexandra Palace.

In de achtste finales speelt de administratief medewerker van een auberginekwekerij in 's-Gravenzande tegen de winnaar van Glen Durrant tegen Danny Baggish.

Later vanmiddag komt Vincent van der Voort in actie. Hij speelt in de derde ronde tegen Nathan Aspinall, de nummer zes van de wereld.

De Sousa verliest van oudgediende King

Een van de opvallende namen van dit seizoen, Josรฉ de Sousa, ligt uit het toernooi. De voormalig timmerman uit Portugal won vorige maand als debutant de Grand Slam of Darts, maar was kansloos in een partij van hoog niveau tegen Mervyn King: 4-0.