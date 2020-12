Fietser die jong meisje liet vallen door knietje in de Ardennen voor de rechter

Een man die een meisje van vijf in de Belgische Ardennen een knietje in haar rug gaf toen hij langsfietste moet voor de rechter komen. Het incident gebeurde op Eerste Kerstdag in de buurt van Baraque Michel. In februari moet de man zich verantwoorden voor de rechter.

Er ontstond veel ophef door zijn actie nadat de vader van het meisje de beelden op sociale media had gedeeld. Daarop is te zien dat het meisje valt als de fietser het gezin voorbijrijdt op het smalle wandelpad. Hij fietste vervolgens verder. Het meisje raakte niet gewond, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De fietser zou tegen de vader hebben gezegd dat hij erlangs wilde en niemand had laten vallen. Toch is op het filmpje te zien dat hij zijn knie uitsteekt als hij langs het meisje fietst. Ook verminderde hij geen vaart toen hij het gezin wilde passeren.

'Hij wist het niet'

Het parket in Luik zegt dat de man naar de politie is gegaan en heeft gezegd dat hij het niet bewust had gedaan. "Hij legde uit dat hij niet wist dat hij het meisje aangereden had", zegt openbaar aanklager Vanessa Clérin tegen het ANP.

Daar denkt het parket anders over. "Na de getuigenis van de vader en de analyse van de video, meent het parket dat het gaat om slagen en verwondingen", zegt Clérin.

De man staat dus terecht voor het opzettelijk verwonden van het meisje en kan tot een jaar cel krijgen.