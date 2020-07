Europese Commissie: recessie dieper, met grote verschillen tussen landen

De Europese economie krijgt het zwaarder voor de kiezen dan tot nu toe gedacht, ondanks alle maatregelen van overheden en beleidsmakers. De recessie zal dieper zijn en het herstel minder sterk dan eerder gedacht, met ook grotere verschillen tussen de EU-landen. Dat stelt de Europese Commissie in haar zomerprognose.

De economie van de eurolanden zal dit jaar krimpen met gemiddeld 8,7 procent en volgend jaar weer met 6,1 procent groeien. In de voorjaarsprognose begin mei werd de krimp nog geraamd op 7,7 procent. "De economische impact van de lockdown is zwaarder dan we eerst hadden verwacht en de reis gaat nog steeds over een woelige zee", aldus vice-voorzitter Valdis Dombrovskis.

De impact van de pandemie op de economische activiteiten was al groot in het eerste kwartaal, ook al voerden de meeste lidstaten pas halverwege maart lockdownmaatregelen in. Omdat in het tweede kwartaal de verstoringen langer aanhielden, is de economie nog harder geraakt.