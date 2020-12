Twee doden in huis Amsterdam, vermoedelijk gezinsmoord

In een huis in Amsterdam-Oost zijn vanmiddag de lichamen van een volwassen man en een tienermeisje gevonden. Volgens de politie zijn ze door vuurwapengeweld omgekomen en lag er een afscheidsbrief in de woning. De politie gaat uit van een gezinsmoord.

"De familie is op de hoogte gebracht van deze droevige gebeurtenis", laat de politie weten.

Het huis staat in de Eerste Atjehstraat in de Indische Buurt. De politie zegt dat het onderzoek in het huis nog vele uren gaat duren.