Voetbalpodcast #132: 'Als fans opnieuw trouw zijn, gaat geen club omvallen'

In de laatste voetbalpodcast van 2020 bespreekt presentator Arno Vermeulen met Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter het afgelopen voetbaljaar. Het was door de coronapandemie zonder twijfel een bijzondere jaargang. De eredivisie werd niet afgemaakt en stadions bleven lange tijd leeg.

Als gevraagd wordt welke wedstijd eruit springt, noemt Avsaroglu een oefenwedstrijd waar na de zomer weer 3000 fans welkom waren. "Het was bizar, het was vreemd, maar toch ook een heel fijn gevoel om weer in een stadion te zitten."

Ook Roelfs heeft de aanwezigheid van fans gemist. 'Het publiek is voor mij een indicatie of het een spannende, goede of enerverende wedstrijd is. Die energie van het publiek om me heen mis ik enorm.'