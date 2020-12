WK-tickets voor Schouten en Achtereekte, seizoen Visser al voorbij

Irene Schouten na de 5.000 meter in Thialf - ANP

Irene Schouten en Carlijn Achtereekte hebben zich op de laatste dag van het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen op de 5.000 meter gekwalificeerd voor de WK afstanden. Op het ijs in Thialf reed Schouten de snelste vijf kilometer van dit seizoen. Ze won de langste afstand in 6.51,45 en was daarmee flink sneller dan de nummer twee, Carlijn Achtereekte. De olympisch kampioene op de 3.000 meter pakte met 6.55,90 het tweede WK-ticket.

WK-tickets voor Schouten en Achtereekte op 5.000 meter - NOS

Schouten, de Nederlands kampioene op de 5.000 meter die de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart, had al een WK-startbewijs voor de 3.000 meter (ze werd tweede in 3.57,87), een ticket voor de EK allround en op de 1.500 meter een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. "Het is een geweldig toernooi tot nu toe", vertelde Schouten na afloop. "Natuurlijk kostte het moeite, maar vooral de spanning was het moeilijkste. Als bonus mag ik naar de EK allround en mag ik de 1.500 meter rijden bij de wereldbekers. Het gaat nu wel heel goed."

Vanwege de coronacrisis zijn er dit schaatsseizoen geen marathons, maar Schouten durft niet te zeggen of ze daardoor een succesvol toernooi schaatste in Heerenveen. "Ik krijg er namelijk ook energie van en vaak denk ik bij een 5.000 meter: ach, het zijn maar twaalf rondjes en normaal bij de marathon moet ik er tachtig." Achtereekte, die zondag een teleurstellende 3.000 meter reed, was na afloop vooral opgelucht. "Ik zit aan de goede kant van de streep na die diepe teleurstelling van zondag. Het was vandaag echt alles of niets, maar ik kan nog veel beter dan dit."

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, werd een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Dat betekent dat de andere startbewijzen voor Marcel Bosker, Marwin Talsma, Irene Schouten en Joy Beune zijn. Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen). Bij de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden zal bondscoach Jan Coopmans de schaatsers aanwijzen die de massastart, ploegenachtervolging en teamsprint zullen rijden.

Grote verliezer was Esmee Visser, de regerend olympisch kampioene op de 5.000 meter. In een rechtstreeks duel werd ze geklopt door Achtereekte en eindigde ze met 6.59,15 als derde. "Het was heel slecht", vertelde ze. "Ik dacht nog: zal ik gewoon uitstappen?" Visser greep naast een WK-ticket en daardoor is haar schaatsseizoen voorbij, want ze heeft zich op geen enkele afstand geplaatst voor de internationale toernooien. "Ik heb een lastige tijd gehad. Het was een race tegen de klok om hier fris te zijn. Dat is niet gelukt."

Visser over 'lastig' seizoen: 'Mijn lichaam moet weer op nul beginnen' - NOS

Visser gaf aan dat ze bijna overtraind was en daardoor niet helemaal fit. "Dat is lastig, het is gewoon alles wat ik heb meegemaakt sinds de Spelen. Voor het eerst een topsportleven en ik heb gemerkt dat mijn lichaam dat niet standaard kan. Ik moet gewoon weer op nul beginnen." Geen Wüst, De Jong en Wijfje De namen van Ireen Wüst, Antoinette de Jong (die zowel de 1.500 als de 3.000 meter op haar naam schreef) en Melissa Wijfje ontbraken op de startlijst van de langste afstand, maar zij rijden om 16.05 uur nog wel de 1.000 meter in Heerenveen. Wüst wist zich zondag niet te kwalificeren voor de EK allround. Ze pakte zaterdag wel een ticket voor de WK afstanden op de 1.500 meter, maar reed een teleurstellende 3.000 meter vanwege een migraineaanval.

Wüst over slechte 3.000 meter: 'Het licht ging letterlijk en figuurlijk uit' - NOS