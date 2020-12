Vierschansentournee start na positief coronageval zonder Poolse springers

Op 1 januari zendt de NOS het schansspringen vanuit Garmisch Partenkirchen rechtstreeks uit. Vanaf 14.00 uur is de wedstrijd live te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Enkele uren voor de start van de kwalificatie voor de eerste wedstrijd op dinsdag maakte de organisatie het besluit bekend. Naast Kubacki en Stoch zouden Piotr Zyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol en Andrzej Stekala van start gaan. Alleen Muranka bleek bij een laatste test positief, de rest was negatief maar wel in direct contact geweest met hun teamgenoot.

Het is niet uitgesloten dat de Polen later in het prestigieuze evenement (met overige wedstrijden in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen) nog instromen. Dat is afhankelijk van de resultaten van nieuwe coronatests. Voor de eindzege in de Vierschansentournee zijn ze dan echter al kansloos.