Saudische mensenrechtenactivist krijgt celstraf van ruim vijfenhalf jaar

De Saudische mensenrechtenactivist Loujain al-Hathloul moet vijf jaar en acht maanden de gevangenis in, melden lokale media. Waar ze precies voor is veroordeeld, is onduidelijk.

Al-Hathloul streed voor het recht op autorijden voor vrouwen en de afschaffing van het mannelijke voogdijschap. Na haar arrestatie in mei 2018 werd ze aangeklaagd voor onder meer het doorspelen van informatie naar westerse mogendheden.

Volgens Amnesty International had dat alles te maken met haar activisme. "Officieel staat ze niet terecht voor haar inzet voor vrouwenrechten, maar er lijkt een reden bij gezocht te zijn. Het is super ondoorzichtig", zei een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie eerder deze maand. Toen stond al-Hathloul voor een speciale terrorismerechtbank.

Spreekverbod

De activist werd in 2013 bekend door achter het stuur te zitten met haar vader naast haar. Ze werd het gezicht van een groep prominente vrouwenrechtenactivisten. In maart 2019 moesten ze met zijn tienen voor een rechter verschijnen.

Voor zover bekend stond al-Hathloul als enige voor de terrorismerechtbank. Anderen zitten nog vast of hebben een spreekverbod gekregen.