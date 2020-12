'Zo'n intiem moment, zo heftig. Wie ben ik om mijn hoofd daar te tonen?'

"Er zijn van die dagen waarvan je zeker weet dat ze je altijd bij zullen blijven. Dagen waarop je iets ziet, hoort of beleeft dat nooit meer uit je geheugen zal worden gewist. Vaak is het een leuke herinnering, soms niet. 11 juli 2020 is voor mij zo'n ervaring."

"Shorttrack zit in de portefeuille van collega Vlado Veljanoski. Normaal gesproken zou hij afreizen naar Zuid-Frankrijk. Vlado is echter met vakantie. Dus krijg ik de vraag of ik klaar ben voor een van de moeilijkste opdrachten in mijn werkleven tot nu toe."

"En dat op een plek waar ze juist op zoek zijn naar de hervonden vreugde van het eindelijk weer mogen en kunnen bedrijven van hun geliefde sport. We zitten dan al enkele maanden in coronatijd."

"Vragen zijn er genoeg. Dat is niet het lastige. Maar hoe stel je ze? Wat vraag je wel en wat niet? Hoe vind je de balans? Hoe geef je de mensen de mogelijkheid om op hun wijze hun verhaal te doen? Normaal ben ik degene die bepaalt. Dit keer niet. Het is aan hen, niet aan mij. Als de ploeg terugkeert, is het zover."

"Ondertussen bereid ik me in het kamp voor op de interviews. Mijn oog valt op een bankje op een grasveld met prachtig uitzicht op de Pyreneeën. Een bankje met vier plekken, waarvan een zonder zitting. Toeval? Het was net alsof ie er was neergezet."

"We zijn er. Wat meteen opvalt, is de ijzige stilte in het kamp. Voor ons staan enkele grijze, bijna Oostblokkiaanse gebouwen, midden in een sprookjesachtig, bosrijk berglandschap. De Pyreneeën ten voeten uit. Vogels fluiten alsof het een dag is als alle andere. Op het moment dat wij de auto parkeren, druppelt toevallig de complete shorttrackploeg naar buiten voor een wandeling naar het naastgelegen ski-dorpje."

"Naast mij cameraman Martijn Tuinman. Een groot geluk, want Martijn vormt normaal gesproken een vast shorttrack-duo met Vlado. Zijn aanwezigheid stelt me wat meer op mijn gemak, terwijl we langzaam de hoogtemeters afleggen."

"De volgende ochtend om 9.30 uur stijgt het zeer karig gevulde vliegtuig - want corona - naar Barcelona op. Daarna volgen tweehonderd ellenlange kilometers. Slingerend door de Pyreneeën, op weg naar... ja, wat voor een dag gaat het worden? Een ontzettend moeilijke dag. Zoveel is duidelijk."

"Na het interview zie ik zuchten van opluchting. Dan besef ik: zij hebben hier nog veel meer tegenop gezien dan ik. Ik voel me schuldig dat ik me dat nu pas realiseer. Of had ik me er onbewust voor afgesloten? Hoe dan ook, het besef is er nu meer dan ooit."

"Ik sta perplex van hoe de sprekers hun verhaal hebben gedaan. Waardig. Moedig. Dapper. Hier en daar een traan. Zou ik dat ook kunnen? Zo snel? Kan het me niet voorstellen."

Schulting neemt alle spanning weg

"Bij het afscheid komt olympisch kampioene Suzanne Schulting opeens op me af. 'Dank je wel. Toen ik je zag, dacht ik eerst: oh nee, waar is Vlado? Maar misschien was het maar beter zo. Doordat ik je niet goed ken, kon ik beter afstand houden en mijn verhaal doen. Dat was heel fijn', zegt ze."

"Na alle mooie woorden over Lara ontnam ze me met die laatste woorden mijn spanning."