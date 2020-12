2020 in de ruimte: kosmisch gruis naar aarde, SpaceX begint bemande missies

Als er één plek was waar we dit jaar weinig last hadden van corona, is het in de ruimte. Bijna alle geplande ruimtemissies gingen in 2020 door. We stelden astronaut André Kuipers, planeetwetenschapper Inge Loes ten Kate en astronoom Lucas Ellerbroek dezelfde vraag: wat waren voor hen de kosmische hoogtepunten dit jaar? En waar kijken ze naar uit?

André Kuipers moet er even over nadenken, want er is veel te kiezen. Uiteindelijk gaat hij toch voor de SpaceX-vlucht van de eerste Crew Dragon met astronauten aan boord - en daarmee de terugkeer van de VS in de ruimte met een eigen ruimtevaartuig (in 2011 kwam er een einde aan het Amerikaanse Space Shuttle-programma). "Het was fascinerend om getuige te zijn van een nieuwe stijl van bemenste ruimtevaart tijdens de lancering en koppeling van die eerste Crew Dragon", zegt Kuipers, die zelf de allereerste vrachtversie van de Dragon aan het ISS hielp koppelen in 2012.

Dit waren dé ruimtevaartmomenten van 2020 in beeld: