Politie rekent op 'onvoorspelbaar' Oud en Nieuw door 'kortere lontjes'

De Nationale Politie bereidt zich voor op een "onvoorspelbare jaarwisseling". "De inzet wordt dit jaar nog forser dan normaal", zegt korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie in het NOS Radio 1 Journaal. Hoeveel extra agenten precies worden ingezet, is aan het lokale gezag. In Amsterdam gaat het om een verdubbeling.

Oud en Nieuw bestempelt de politie altijd al als een "hoog-risico-gebeurtenis", maar het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen maken het dit jaar tot een extra uitdaging. De politie is van plan te gaan controleren bij feestjes waarbij mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Bij verstoringen van de openbare orde en als geweld tegen hulpverleners wordt gebruikt, zal de politie optreden, zegt Van Essen. In Nieuwsuur waarschuwde de Nationaal Commandant jaarwisseling vorige week al dat als politiemensen tijdens de jaarwisseling worden geconfronteerd met ernstige delicten en zich bedreigd voelen, ze kunnen overgaan tot het trekken en gebruiken van hun dienstwapen.

Kortere lontjes

De agressie tegen hulpverleners steeg het afgelopen jaar met 15 procent, zegt Van Essen. Dit komt deels door een "kleine groep die zich niet aan de coronamaatregelen houdt". "Dat vraagt veel van collega's. Het probleem is taaier aan het worden, de lontjes worden wat korter."

Volgens de korpschef is een "grens overschreden" toen er laatst een vuurwerkbom voor het huis van een wijkagent werd gelegd. Hij noemde ook de handgranaat die een misdaadverslaggever van De Limburger gisteren voor zijn huis vond.

Oorlogsjaar

Minister Grapperhaus uit in het AD zijn zorgen over het toenemende geweld tegen onder meer politiemensen. "Dat beschamende gedrag wordt steeds erger en het worden steeds meer mensen. Er is een horkerigheid en onbeschaafdheid tegen hulpverleners ontstaan."

Hij roept Nederlanders op om Oud en Nieuw "zo rustig mogelijk te vieren". "We moeten accepteren dat deze jaarwisseling anders gaat zijn dan normaal. Het is een beetje een oorlogsjaar."