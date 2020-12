Handballer Steins ziet Champions League-droom in duigen vallen na positieve test

Hij zou de tweede Nederlandse handballer ooit worden die deelneemt aan de Final Four van de Champions League, maar Luc Steins moet het prestigieuze toernooi aan zich voorbij laten gaan. Bij de laatste coronatesten voor aanvang van het evenement is hij namelijk positief getest.

De 25-jarige Steins stapte in november op huurbasis over van Toulouse naar de Europese topclub Paris Saint-Germain. De Franse kampioen had acuut een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic, een grootheid in het mondiale handbal.

Steins zou met PSG vandaag aantreden tegen FC Barcelona. Zodoende blijft Mark Bult de enige Nederlandse handballer die deelgenomen heeft aan het finaletoernooi van de Europese clubcompetitie. Bult deed dat namens Fuchse Berlin in 2012.