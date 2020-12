Het belang van een dartpijl: 'Met de juiste set gooi je vijf procent beter'

En als Vincent van der Voort het zegt, dan weet je dat het waar is. De darter heeft namelijk samen met zijn vrouw en zoon een eigen dartshop in Zaandam. En hoewel de 44-jarige darter vaak van huis is, wil hij nog weleens klanten adviseren bij hun pijlkeuze.

Is het als een bolide voor een Formule 1-coureur? Als een bal voor een voetballer? Of als een racket voor een tennisser? In ieder geval: voor het behalen van de titel wereldkampioen darts heb je de juiste pijlen nodig.

"Het was een turbulent jaar op pijlgebied, honderd procent", geeft Van Gerwen toe. Hij begon het jaar met een nieuw sponsorcontract en dus nieuwe pijlen. Dat was in het begin even wennen, maar op de UK Open ging hij los.

"Maar ook daaraan moet ik weer even wennen, omdat ik net aan die nieuwe was gewend. Maar het komt goed, want in je achterhoofd weet je wat je met die oude pijlen allemaal hebt gepresteerd."

Van Gerwen had in zijn nieuwe contract laten zetten dat hij, als hij het nodig acht, kan terugkeren naar zijn oude pijlen, waarmee hij al die jaren daarvoor heeft gegooid en zo ongeveer elk prijs won die te winnen is.

Wat was dan het grote verschil tussen de pijlen? Dat is vrij ingewikkeld. "Ik had een barrel die opgesplitst werd in twee delen tungsten. Dat branden ze in elkaar in Kenia, waardoor het materiaal zwaarder is. Dat zat aan de voorkant van de pijl, waardoor ze wat vlakker in het bord gingen staan en dat is voor mijn worp niet fijn."

"Je kunt nog zoveel zelfvertrouwen hebben, maar als je niet met het juiste materiaal gooit, werkt het niet", voegt Van der Voort toe. "Als je je worp gaat aanpassen om je pijl goed te krijgen, gaat je niveau omlaag en brokkelt het zelfvertrouwen weer af."

Oeps, vergeten

En dus zijn pijlen voor een darter van levensbelang. Maar wat nu als je ze een keer vergeet? "Dan is er wel even paniek", zegt Van der Voort, die het weleens is overkomen tijdens een competitieavond in een kroeg in Nederland.

"Dat is best slordig natuurlijk, maar op een gegeven moment kun je wel bijna met alles gooien. Maar een groot toernooi winnen met een gek setje, gaat niet. Zeker niet qua zelfvertrouwen."