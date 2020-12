Na gruwelijke incidenten pakken Grieken dierenmishandeling nu hard aan

"Er is een kentering, mensen geven steeds meer om dieren. En sociale media helpen daarbij", zegt Serafina Avramidou. Ze is als Atheens gemeenteraadslid verantwoordelijk voor dierenwelzijn. Avramidou is bezig met de renovatie van het gemeentelijke hondenasiel. Grote schone kooien, met hooguit 2 tot 3 honden en een grote buitenruimte met nieuw aangeplante bomen.

De nieuwe wetgeving werd versneld ingevoerd na enkele gruwelijke mishandelingen van honden op Kreta en in Athene. Foto's en filmpjes van getuigen werden gedeeld via sociale media en veroorzaakten grote woede.

Griekenland komt niet altijd positief in het nieuws als het om dierenwelzijn gaat. Denk aan de behandeling van ezels op Santorini , de vele kattenkolonies op straat, en de honden aan de ketting. Maar de laatste jaren is een verandering merkbaar. Er wordt door burgers steeds vaker aangifte gedaan van verwaarlozing of mishandeling van dieren. Zo waren er tussen januari en september al evenveel aangiftes gedaan als in heel 2018.

Politiechef Nikos Chrysakis op Kreta, die zich al vele jaren bezighoudt met dierenwelzijn, noemt de nieuwe wetgeving een van de strengste in de Europese Unie. "Een misdaad zoals het vergiftigen, ophangen of doodschieten van een dier wordt nu net zo behandeld als de moord op een mens", zegt hij. Een rechercheteam verhoort getuigen en doet forensisch onderzoek. In zijn district Herakleion is de eerste zaak onder de nieuwe wetgeving in ontwikkeling.

"Dit is wel een grote stap voorwaarts", zegt Sofia Tzoniki, al jarenlang voorvechtster van dierenrechten en actief in verschillende organisaties. "Het betekent dat de politie de middelen in handen krijgt om de daders hard aan te pakken."

Griekenland had heel lang een belabberde reputatie als het gaat om dierenrechten, maar dat is aan het veranderen. In november is een wet aangenomen waarin de mishandeling en het doden van dieren een ernstig misdrijf werd. Daders kunnen 10 jaar gevangenisstraf krijgen, boetes kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Toch moet er volgens deskundigen nog meer gebeuren.

De hondenshelter is bijna af. Vijftig honden zijn dit jaar geadopteerd. Het volgende doel is een gemeentelijke dierenkliniek.

Via een nieuwe website worden honden en katten, die een aparte opvang hebben, ter adoptie aangeboden. De afdeling dierenwelzijn van Athene was voorheen het afvalputje voor overgeplaatste ambtenaren en functioneerde vrijwel niet. Met de komst van de nieuwe burgemeester, bijna een jaar geleden, is dat veranderd.

Er zijn nu dus minder zwerfhonden in de stad, maar het enorme aantal straatkatten blijft een probleem. Vele dierenorganisaties en vrijwilligers zijn bezig met het voeden, vangen en steriliseren van de katten en hebben adoptie-programma's. Zoals de organisatie Nine Lives die katten helpt bij de Akropolis en op vele andere plekken in het centrum.

"Voedsel geven zonder de katten te steriliseren heeft geen zin", zegt Sonia Soldatou van Nine Lives. "Je hebt dan nooit genoeg voedsel."

Microchipping is verplicht in Griekenland, sterilisatie niet. Maar ook dat komt eraan, in een nieuwe wet voor huisdieren. Dierenorganisaties hebben voorgesteld om ook lessen over dierenwelzijn op scholen en op opleiding voor politiemensen in de wet op te nemen.

Handboek voor politie

Politiechef Nikos Chrysakis is daar een voorstander van. Agenten worden de laatste jaren al beter geïnformeerd over dierenwelzijn en getraind door collega's uit het buitenland, maar een vast onderdeel op de politieschool is het nog niet.

Een handboek waar Chrysakis vier jaar aan heeft gewerkt, ligt sinds vorig jaar op elk politiebureau in Griekenland. "Het is een praktische handleiding over alle facetten van dierenwelzijn, en hoe een agent dierenmishandeling kan aanpakken."

Meer aangiften

Onderzoek toont aan, zegt Chrysakis, dat er een sterk verband bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. "In de praktijk zien we dat als er een verwaarloosd of mishandeld dier in een gezin is, er mogelijk meer aan de hand is. Geweld tegen kinderen, vrouwen of ouderen."

De stijging van het aantal aangiften van burgers over dierenmishandeling stemt de politiechef optimistisch. "Het geeft aan dat de samenleving geweld tegen dieren, of het nu straat- of huisdieren zijn, niet meer accepteert. Wij hebben de plicht om dat aan te pakken."