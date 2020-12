'Medicijntekorten voorlopig nog niet opgelost'

De aanpak van medicijntekorten in Nederland loopt vertraging op, concludeert NRC op basis van gesprekken met betrokkenen. Volgens de krant is het ministerie van Volksgezondheid, dat vorig jaar extra voorraden beloofde, daar nog weinig mee opgeschoten. Dat zou komen doordat niet duidelijk is wie voor de aanvullende voorraad moet betalen. Ook eist de coronacrisis nu aandacht op.

De bedoeling was dat farmaceuten en groothandels dit jaar zouden beginnen met het aanleggen van extra medicijnvoorraden. Toenmalig minister Bruins voor Medische Zorg stelde vorig jaar van een "ijzeren voorraad" in het vooruitzicht, die voldoende moest zijn voor vijf maanden.

De voorraad zou medio 2022 klaar moeten zijn en kostte naar verwachting zo'n 25 miljoen euro. Bruins zei destijds dat hij nog in gesprek zou gaan met de groothandels, apothekers, medicijnenfirma's en zorgverzekeraars over de financiering.

Evaluatiemoment

Volgens NRC lijkt de genoemde planning nu onhaalbaar, omdat het ministerie ervan uitgaat dat de opbouw van de 'ijzeren voorraad' zo'n anderhalf jaar tot twee jaar duurt. In een reactie in de krant erkent het ministerie dat het nog niet is begonnen met het aanleggen van de voorraad, maar vanwege de lopende gesprekken wil het niet ingaan op de vraag waar die vertraging vandaan komt.

Twee maanden geleden schreef minister Van Ark voor Medische Zorg nog aan de Tweede Kamer dat het uitgangspunt nog steeds is dat de ijzeren voorraad op 1 juli 2022 gereed is.

Komende januari is er een eerste evaluatiemoment, zegt ze. Waar nodig worden de afspraken dan verscherpt. Volgens Van Ark wordt de financiering van de voorraad momenteel verder uitgewerkt.

Verdubbeld

Cijfers van apothekersorganisatie KNMP laten zien dat de medicijntekorten in Nederland de laatste jaren toenemen. Er is sprake van een tekort als een geneesmiddel meer dan twee weken landelijk niet meer te krijgen is. Vorig jaar is het aantal keer dat dat in Nederland gebeurde bijna verdubbeld.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat sommige medicijnen niet op voorraad zijn bij de apotheek: