De Jong is frustratie kwijt: 'Heb me jaren niet zo goed gevoeld'

Antoinette de Jong kan heel goed boos worden op zichzelf. Het is een eigenschap die je misschien liever niet aanspreekt en waarvan je hoopt dat het niet al te vaak nodig is. Maar soms is het dat wel, zoals De Jong aan het einde van vorig seizoen ervoer. Ze sloot de winter af met zilver op de 3.000 meter tijdens de wereldbekerfinale, maar een goed seizoen was het niet geweest. De Jong miste zowel de EK als de WK afstanden. 'Jezelf in het diepe gooien' "Na die laatste wereldbeker bedacht ik me: ik ga ervoor zorgen dat ik er in het pre-olympische seizoen sta. Ik wil me elke training verbeteren, daar ben ik bewuster mee bezig gegaan. Elk jaar kan wel goed gaan, maar als je beter wil worden, moet je jezelf in het diepe gooien. Dat ben ik me wel gaan realiseren." Meer en meer ontdekte De Jong welke trainingen haar verder brengen en niet lang geleden wisselde ze van schoenen. Een riskante stap voor een schaatser, maar die bij haar goed uitpakte. "Het gaat niet vanzelf oké en je wil natuurlijk meer dan oké. Dat proces duurt lang, het is elke training vallen en opstaan, maar ik denk dat ik de juiste lijn gevonden heb."

De Jong blij met baanrecord: 'Dat voelt echt fantastisch' - NOS

Waar haar seizoen een jaar geleden tussen kerst en oud en nieuw in elkaar zakte ("toen stond ik hier met tranen in m'n ogen, alles lag in duigen"), heeft De Jong zich afgelopen weekeinde met twee overwinningen overtuigd geplaatst voor de WK afstanden en de wereldbekers. Een startbewijs voor de EK allround had ze vorige maand veroverd door Nederlands kampioene te worden. Al een teken dat de vorm er weer was. Maandag kan De Jong zich ook nog voor de 1.000 meter plaatsen. Bekijk hieronder het programma van de slotdag van het kwalificatietoernooi:

Het schaatsprogramma van maandag 28 december - NOS

Geholpen door 'bizar' lage luchtdruk verbeterde De Jong zondagmiddag het baanrecord op de drie kilometer. Dat het snel zou kunnen gaan, wist ze al toen ze 's ochtends het weerbericht zag en de bevestiging kwam toen Femke Kok het baanrecord op de 500 meter op zes honderdste naderde. 'Bewust rake klappen maken' Later op de dag reed De Jong een baanrecord. Ze verbeterde de tijd (3.58,68) die Ireen Wüst een kleine acht jaar geleden had neergezet in Heerenveen tot 3.57,32. "Het ijs was supersnel, dat voelde ik al in de training. Je rijdt heel makkelijk snelle rondjes. Je moet het gebruiken en bewust rake klappen maken, maar niet te gehaast gaan rijden." Dat lukte haar en daarom was het enthousiasme bij De Jong groot. "Ik heb me jaren niet zo goed gevoeld als nu. Ik heb mijn slag terug."

"Ik heb altijd al gezegd ik weet wat ik kan, ik liet het alleen niet zien. Dan denken mensen: ze kan wel lullen, maar laat het maar eens zien. Ik denk dat ik nu eindelijk laat zien wat ik in me heb. Dat is een soort verademing." Begin 2019 werd De Jong, die al op twee Olympische Spelen actief was, Europees kampioene allround. Dat was vooralsnog haar laatste grote internationale succes. "Ik heb het zelfvertrouwen terug en rijd niet meer met frustratie, maar kan eindelijk genieten. Dat voelt heel goed." Bekijk hieronder de samenvatting van de drie kilometer:

WK-tickets voor De Jong, Schouten en Beune op 3.000 meter - NOS