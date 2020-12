Wekdienst 28/12: Veiligheidsberaad online bijeen • Inzameling vuurwerk Den Haag

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en vooral in de middag kan een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar een graad of 5 bij een meest matige zuidenwind. De komende dagen is het ook rond 5 graden, met veel bewolking, soms zon en een aantal (winterse) buien.

Goedemorgen! De voorzitters van de Veiligheidsregio's komen online bijeen en Den Haag is de laatste van de vier grote steden waar mensen vrijwillig vuurwerk kunnen inleveren, zonder hiervoor een boete of strafblad te krijgen.

Ander nieuws uit de nacht:

Grote zoekactie naar 'zevenjarig jongetje' in Veendam levert niets op: de actie werd op touw gezet omdat een voorbijganger een jongen vlakbij een autoweg zag lopen die ervandoor ging toen hij hem wilde aanspreken.

Dader camperbom Nashville is 63-jarige Amerikaan die zichzelf opblies: zijn dna komt overeen met de stoffelijke resten die werden gevonden op de plek waar de bom afging.

Europol waarschuwt voor toename online kindermisbruik: er wordt volgens Europol sinds het begin van de coronapandemie intensiever gezocht naar seksueel getint materiaal van kinderen.

En dan nog even dit:

In Nieuw-Zeeland is een zeer zeldzame witte kiwi doodgegaan na een operatie. De kiwi was bij lokale natuurbeschermers bekend omdat ze in tegenstelling tot andere kiwi's nauwelijks pigment en dus witte veren had.

Volgens The Guardian zijn er onder meer prentenboeken, speelgoed en knuffels gebaseerd op de vogel, die Manukura heette. Ook was de witte kiwi ambassadeur van het Pukaha National Wildlife Centre op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Het vogelpark zegt op Instagram dat Manukura erg zal worden gemist.

Zo ziet de kiwi eruit: