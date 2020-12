Zeldzame witte kiwi sterft na operatie in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is een zeer zeldzame witte kiwi doodgegaan na een operatie. De kiwi was bij lokale natuurbeschermers bekend omdat ze in tegenstelling tot andere kiwi's nauwelijks pigment en dus witte veren had.

Volgens The Guardian zijn er onder meer prentenboeken, speelgoed en knuffels gebaseerd op de vogel, die Manukura heette. Ook was de witte kiwi ambassadeur van het Pukaha National Wildlife Centre op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Het vogelpark zegt op Instagram dat Manukura erg zal worden gemist.

De vogel moest worden geopereerd om een onbevrucht ei te verwijderen. De operatie ging goed, maar bleek niet voldoende om de zieke kiwi te redden.