Vanaf woensdag militaire hulp in verzorgingshuizen • Zuid-Afrika verbiedt alcoholverkoop

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zinspeelde er eerder vandaag in zijn persconferentie al op: militaire hulp om zo de druk op de ziekenhuizen te verlichten, is van harte welkom. "De vraag is opnieuw aan Defensie gesteld. We hebben nog geen reactie erop, ik hoop zo snel mogelijk antwoord te krijgen", zei Kuipers. Volgens hem zou medisch personeel van Defensie in de komende dagen hard nodig kunnen zijn in bijvoorbeeld een regio als Twente.

Defensie heeft in Nederland momenteel een kleine 200 militairen ingezet in de strijd tegen corona. Zo'n duizend mensen staan paraat en als het écht moet kunnen duizenden militairen in actie komen. Maar directeur Operaties, schout-bij-nacht Boudewijn Boots, tempert tegenover de NOS de verwachtingen: "Het beeld in veel media dat Defensie in deze noodsituatie alle problemen kan oplossen, is onterecht. Wij kunnen geen verpleeghuizen, ziekenhuizen of -afdelingen overnemen. Defensie is geen bedrijf vol medisch geschoolde militairen en kan alleen maar bijspringen."

Directeur Operaties: Defensie kan niet alle problemen oplossen