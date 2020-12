Sydney: blijf thuis met Oud en Nieuw • Miljoen besmettingen in Zuid-Afrika

Inwoners van Sydney kunnen de jaarlijkse vuurwerkshow met Oud en Nieuw het beste op tv bekijken, adviseert premier Berejiklian van de Australische deelstaat New South Wales. Met de jaarwisseling zal er wel een korte vuurwerkshow zijn van ongeveer zeven minuten, maar het is niet de bedoeling dat daar veel mensen op afkomen. "We willen geen superspread events organiseren met Oud en Nieuw, zei de premier in een persconferentie.

Normaal gesproken trekt de vuurwerkshow bij het Sydney Opera House wel een miljoen bezoekers. Nu mogen Australiërs met de jaarwisseling alleen in dat gebied komen met een speciale oudejaarspas, bijvoorbeeld omdat ze er in de buurt wonen of er op bezoek zijn.