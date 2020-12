Spanje gaat vaccinweigeraars registreren • Duitse zorgmedewerkers krijgen vaccinoverdosis

Het RIVM denkt niet dat de Britse variant van het coronavirus de oorzaak ervan is dat er nog geen duidelijk effect van de lockdown te zien is, die nu bijna twee weken geldt. "We vermoeden dat het aandeel van deze variant daarvoor nog niet groot genoeg is in Nederland", zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Timen: "Er is tijd nodig voordat maatregelen effect hebben. Mogelijk gaan we dat de komende dagen zien, dus die zijn cruciaal. Ook omdat we dan wat meer informatie krijgen over het effect van de Kerstdagen. Hopelijk hebben mensen zich aan de regels gehouden."

Verder verwacht ze in de komende dagen tot weken meer informatie te krijgen over de Britse variant. Bijvoorbeeld of die daadwerkelijk besmettelijker is. "Want die aanname is nu gebaseerd op modellen van Britse collega's. Het definitieve bewijs moet komen uit laboratoriumonderzoek."

De Britse mutatie is nu vastgesteld bij elf personen in Nederland. Daarvan had slechts iemand uit Nijmegen een directe link met Groot-Brittannië, waardoor het volgens Timen aannemelijk is dat de variant al langer rondgaat. "Zo zijn er besmettingen in Rotterdam gelinkt aan een uitbraak op een basisschool. Daarom is de GGD in Rotterdam met het Erasmus MC een onderzoek gestart naar die uitbraak."