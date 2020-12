Eerste prik gezet in België • Vorige week 648 coronaboetes

In België zijn de eerste inwoners ingeënt met een coronavaccin. Dat gebeurde rond 11.00 uur in woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands (Vlaanderen), Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) en Bergen (Wallonië).

Jos Hermans was de eerste bewoner van het centrum in Puurs-Sint-Amands die werd ingeënt. "Ik ben 96. Ik heb al veel doorstaan. Laat maar komen", zei hij vooraf. Na afloop was een luid applaus zijn deel. Ook kreeg hij een bosje bloemen en een vaccinatiekaart.

België is een van de laatste landen in de Europese Unie die zijn begonnen met vaccineren. Het allerlaatst is Nederland. Hier worden de eerste prikken gezet op 8 januari, ruim anderhalve week na de rest van de EU.