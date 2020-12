Grote zoekactie naar 'zevenjarig jongetje' in Veendam levert niets op

De politie heeft gisteravond in Veendam gezocht naar een jongen van een jaar of zeven, nadat een voorbijganger had verklaard dat hij een jongetje de bosjes in had zien rennen. In een oproep op Burgernet sprak de politie van een "beetje vreemde situatie".

De voorbijganger had de jongen zien lopen in de buurt van autoweg N33. Toen hij hem wilde aanspreken, ging het kind ervandoor. Na de melding van de getuige kamde de politie het gebied uit met onder meer een helikopter, duikers en honden.

De zoekactie leverde niets op en werd na middernacht gestaakt. "We hebben alles gedaan wat we konden", zegt een betrokken agent tegen RTV Noord.

Bij de politie was gisteravond niemand als vermist opgegeven. "Het klinkt misschien een beetje raar, maar mocht u een jongetje van zeven missen, dan horen wij dat graag", zei de politie in het bericht op Burgernet. Na afloop van de zoekactie had zich nog steeds geen ouder gemeld. "Op een gegeven moment houdt het dan gewoon op", zegt een agent tegen de regionale omroep.