'PSV is favoriet, ze hebben een betere selectie én ze ruiken bloed'

"AZ gaat nog meedoen om de titel", zegt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Ze geven doelpunten weg, ze geven voorsprongen weg, maar ze spelen gewoon goed voetbal."

Voor de Alkmaarders was 2020 een rampjaar. Voor hen kan 2021 niet snel genoeg beginnen, ook al begint het jaar meteen met toppers tegen PSV, Feyenoord en Ajax.

Met FC Utrecht - AZ kwam een einde aan het eredivisiejaar 2020. Een inhaalwedstrijd, waarin AZ voor de zoveelste keer drie punten uit handen liet glippen. Zoals ze eind april de weg een mogelijke landstitel uit handen voelden glippen, toen de KNVB de competitie per direct stop zette vanwege de coronapandemie.

'Er is te veel middelmaat bij Ajax' - NOS

Voorlopig staan ze wel zeven punten achter koploper Ajax. Maar bij Ajax hebben ze hun eigen zorgen. Zo sloten de Amsterdammers woensdagavond het jaar af met een teleurstellende 1-1 tegen Willem II.

"Ajax heeft niet de beste decembermaand uit de historie. Willem II deed het goed, maar toch zijn er weer persoonlijke fouten nodig voor het doelpunt", geeft Van Hooijdonk de voorzet. "André Onana zag er niet geweldig uit, Daley Blind stapte verkeerd in, maar vooral Perr Schuurs verdedigt niet goed."

Ibrahim Afellay: "Schuurs heeft de mazzel dat hij mag blijven staan. Maar aan het einde van de rit moet de directie wikken en wegen en dan gaan ze toch op zoek naar een betere."

'Ajax mist creativiteit'

"Ajax is niet beter dan vorig jaar", vindt Theo Janssen. "Kudus maakte misschien het verschil toen hij speelde. Maar Promes is niet in vorm, Tadic ook niet. En dus mist de ploeg creativiteit."

Van Hooijdonk: "Niet zo gek als je je beste speler verkoopt aan Chelsea."

Afellay is het daar roerend mee eens: "Donny van de Beek heeft zijn transfer te danken aan Hakim Ziyech. Nu is er bij Ajax te veel middelmaat. Dan moet je doorselecteren."

Tadic, Antony, Tagliafico en Gravenberch zijn de spelers die volgens de kenners thuishoren in de Europese top. Maar wat Ajax ontbeert:

"Een creatieve nummer tien, die kunnen ze heel goed gebruiken", vindt Janssen. "Als Ajax een fase zoals nu doormaakt in januari, dan staan ze straks zes of zeven punten achter."

"Ajax zal 6, 7 spelers moeten vervangen als ze hun ambities om aan te haken bij de Europese top, waar willen maken", aldus Kees Jansma.