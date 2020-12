Geen Australian Open voor Federer vanwege slepende knieblessure

Roger Federer zal niet deelnemen aan de Australian Open, die van 8 tot en met 21 februari gehouden worden. De zesvoudig winnaar is nog altijd niet geheel hersteld van een knieblessure.

De 39-jarige Federer kwam in januari voor het laatst in actie. Hij verloor toen in de halve finales van de Australian Open van Novak Djokovic. Een paar weken later werd hij geopereerd aan zijn rechterknie.

De directeur van de Australian Open zei vorige week nog te rekenen op de komst van Federer. "Maar alles hangt natuurlijk wel af van hoe de komende weken de trainingen verlopen."

Eind februari

Volgens de manager van Federer komt het grandslamtoernooi in Melbourne dus toch nog te vroeg en zal de Zwitser niet lang na de Australian Open zijn rentree maken. "Ik ga praten met toernooien die eind februari beginnen."

De organisatie van de Australian Open liet eerder op de dag weten dat Andy Murray (122ste op de wereldranglijst) een wildcard krijgt.