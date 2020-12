De tien mooiste doelpunten van de eerste competitiehelft

Het eerste deel van het eredivisieseizoen zit erop. Iets eerder dan normaal - er zijn veertien speelronden geweest - zijn we bij de winterstop aanbeland. Vanaf 9 januari gaat het seizoen verder.

In de afgelopen maanden is er flink op los gescoord: 409 keer in totaal. Ajax had daar met 52 doelpunten een groot aandeel in. Een kwart van die Amsterdamse treffers viel in een enkele wedstrijd, toen de ploeg genadeloos uithaalde tegen VVV-Venlo.

Maar welke doelpunten zijn ons bijgebleven? Bekijk hieronder het overzicht van de tien mooiste treffers uit de eerste competitiehelft: