Dader camperbom Nashville is 63-jarige Amerikaan die zichzelf opblies

De man die op Eerste Kerstdag een explosie veroorzaakte in Nashville is degene wiens stoffelijke resten zijn gevonden op de plaats waar de bom afging. Het gaat om de 63-jarige Anthony Quinn Warner, concludeert de Amerikaanse politie na dna-onderzoek. Zijn motief is nog onbekend. De politie gaat ervan uit dat Warner alleen handelde.

Er loopt een onderzoek naar het online gedrag van de verdachte en zijn financiële verleden. Ook wordt de recente overdracht van een huis in een buitenwijk van Nashville onderzocht. Een tip over het gebruikte voertuig, een camper, leidde de politie naar dat pand. Daar stond de camper mogelijk langere tijd geparkeerd, maar dat is moeilijk te achterhalen omdat het bewuste voertuig bij de explosie is vernietigd.

Warner had ervaring met elektronica en alarmsystemen en werkte als IT-specialist voor een makelaar in Nashville.

'Bom over 15 minuten'

Bij de explosie raakten drie mensen lichtgewond, enkele auto's en veertig panden liepen schade op en de ravage was groot. Voor de explosie klonk er een stem vanuit de camper die mensen in de buurt herhaaldelijk opriep om te evacueren, omdat het voertuig binnen 15..., 14..., 13 minuten zou ontploffen. Zes agenten belden daarna bij mensen in de buurt aan en maanden hen hun huis te verlaten.

De camper stond voor een centrale van telecommunicatiebedrijf AT&T. Veel internet- en telefoonverbindingen werden verbroken door de ontploffing en ook communicatiesystemen van de hulpdiensten vielen uit. Het bedrijf heeft speciale teams ingezet om de verbindingen te herstellen. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf het doelwit was van de dader.

Kerst nooit meer hetzelfde

Voor burgemeester Cooper van Nashville is het duidelijk dat het niet de bedoeling was dat er veel mensen zouden omkomen, gezien het vroege tijdstip, de goeddeels verlaten straat en de waarschuwing dat er een bom zou ontploffen. De verwachting is dat het onderzoek nog heel wat tijd zal kosten. Er zijn zo'n 500 tips binnengekomen bij de politie.

Agenten die bij de situatie betrokken waren, zeggen dat het zoveel indruk heeft gemaakt dat ze zich voor de rest van hun leven met elkaar verbonden zullen voelen en dat Kerstmis nooit meer hetzelfde zal zijn.

"Ik zag alleen maar oranje en ik hoorde een luide knal. Ik stond te wankelen op mijn benen en zei tegen mezelf dat ik op de been moest blijven en moest blijven leven", zegt een van hen. Een ander stond vlak bij de camper toen de 15 minuten bijna om waren. Op dat moment klonk vanuit de camper het nummer Downtown van Petula Clark uit 1964. Vlak daarna ontplofte het voertuig.