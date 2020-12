Rode Kruis ingezet na vraag om militaire hulp in verpleeg- en verzorgingshuizen

In verschillende regio's dreigt het 'zwartste scenario', waarbij het minimumniveau aan zorg niet meer kan worden geleverd. Daarom is een beroep gedaan op het Rode Kruis en het initiatief 'Extra Handen voor de Zorg'. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan Nieuwsuur weten.

Eerder vandaag vroegen Groningen en Twente al om militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad dat morgen met burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus overlegt. Hij ziet dat de nood in meer regio's stijgt. Hij verwacht dat de regio's Gooi en Vechtstreek en Gelderland-Midden morgen ook om hulp van het leger zullen vragen.

"Het is alle hens aan dek om te zorgen dat er voldoende zorg geboden kan worden. De hulp van Defensie wordt niet zomaar ingeroepen. Dus als je dit doet, dan is de nood hoog gestegen."

Medisch gespecialiseerd werk

Volgens Bruls kan Defensie op meerdere vlakken helpen. "De behoefte is aan handen aan het bed, en logistieke zaken, maar vooral zorg aan mensen. Logisch om eerst naar het Rode Kruis te kijken, maar het gaat nu om medisch gespecialiseerd werk. Dat heeft het Rode Kruis niet per se in huis. Daarom zien we nu ook dat een aantal regio's de noodklok luidt", zegt Bruls.

De Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland, Groningen en Twente hebben aandacht gevraagd voor urgente problemen in met name de verpleeghuiszorg als gevolg van ziekteverzuim en quarantainemaatregelen. "Het verzoek tot militaire bijstand wordt de komende dagen nader beoordeeld", laat een VWS-woordvoerder vanavond weten.

Het aantal coronabesmettingen en ook het ziekteverzuim onder medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg nemen toe. Er zijn 769 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 671. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.