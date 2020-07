Prijzen in Nederland maken sprong omhoog in juni

Duidelijk is dat belastingen en accijnzen zoals die op tabak een grote rol spelen. In Duitsland is bijvoorbeeld een btw-verlaging als coronamaatregel doorgevoerd.

Overal in Europa loopt de inflatie op ten gevolge van de stijgende brandstofprijzen. Het verschil in stijging met andere eurolanden is echter opvallend. De geharmoniseerde Europese prijsindex (HICP) ligt op 0,3 procent stijging van de prijzen, waarbij Nederland op 1,7 procent uitkomt en bijvoorbeeld de buurlanden België en Duitsland slechts op respectievelijk 0,2 en 0,8 procent.

Bij de kappers bedraagt de prijsstijging zo'n 4 procent. In de horeca is volgens het CBS nog maar een beperkte stijging te zien. "Het kan de komende maanden gebeuren dat ondernemers de prijzen verhogen, nu er meer mensen naar het terras komen om ook iets van de verliezen van de afgelopen maanden goed te maken.

De inflatie is in de maand juni opgelopen naar 1,6 procent. Hogere benzineprijzen en de accijnsverhoging op tabak per 1 april waren belangrijkste aanjagers, maar ook kleding werd duurder. In mei steeg het prijspeil nog 1,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De inflatie berekenen is in coronatijden lastig omdat in veel sectoren winkels en bedrijven dicht waren en er niet gereisd werd. Het CBS gaat voor de data niet meer fysiek langs de winkels om de prijzen op te nemen, zoals in omliggende landen nog vaak wel gebeurt en gebruikt vooral elektronische data en internetwaarneming.

"Het meten was het probleem niet, maar als mensen niet uit eten gaan of naar het terras, heeft het dan wel zin om die prijzen te meten, want je meet wat niet gebeurt. In veel sectoren konden geen transacties plaatsvinden en werd geen geld uitgegeven en zijn er wel prijslijsten maar is niet duidelijk of die wel kloppen. Als niemand een artikel koopt kun je dan wel inflatie meten? Het is bijna een klassiek filosofisch probleem", aldus Van Mulligen. "Zo bezien is het voor statistici weer een feest dat de horeca open is."