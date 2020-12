Koploper Liverpool verspeelt punten tegen laagvlieger West Bromwich Albion

Liverpool heeft in eigen huis verrassend puntenverlies geleden. Tegen laagvlieger West Bromwich Albion speelde de koploper van de Premier League met 1-1 gelijk.

Met Georginio Wijnaldum in de basis begon Liverpool sterk aan de wedstrijd tegen de nummer negentien van de ranglijst. Sadio Mané zette in de twaalfde minuut het overwicht om in een voorsprong. De Senegalees controleerde de bal knap in het zestienmetergebied en liet vervolgens doelman Sam Johnstone kansloos.

West Bromwich Albion hield de schade in de eerste helft beperkt tot dat ene tegendoelpunt van Mané, maar verder dan het tegenhouden van de ballen, kwamen de bezoekers niet. De ploeg van trainer Sam Allardyce was nauwelijks op de helft van Liverpool te vinden.