Honderden Syriërs dakloos na brandstichting in vluchtelingenkamp Libanon

Meer dan 300 Syrische vluchtelingen zijn hun provisorische kamp in Libanon ontvlucht nadat hun tenten in brand waren gestoken. Dat gebeurde toen er gisteravond gevechten uitbraken tussen plaatselijke jongeren en bewoners van het vluchtelingenkamp.

Het kamp brandde tot de grond toe af. Pas na vier uur had de brandweer het vuur onder controle. Zeker vier mensen liepen brandwonden op. Het kamp ligt in de regio ten noorden van de havenstad Tripoli.

Volgens Libanese media ontstond er ruzie tussen een Libanese familie en een groep Syriërs uit het kamp. Het leger zegt in een verklaring dat de Libanese mannen in de lucht schoten en tenten in brand staken.

Het leger heeft charges uitgevoerd en twee Libanezen en zes Syriërs gearresteerd. De verwachting is dat er meer aanhoudingen volgen. Ook zijn er wapens in beslag genomen.

Geregeld conflicten

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR woonden er zo'n 375 mensen in het kamp, dat gebouwd was op een stuk gehuurde grond. Een aantal mensen ging vandaag terug om te zien of er nog spullen te redden waren.

De meeste vluchtelingen hebben beschutting gezocht in andere provisorische kampen in de buurt. Ook hebben lokale autoriteiten onderdak aangeboden.

Volgens de UNHCR zijn er vaker gevechten tussen Libanese burgers en Syriërs die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Inmiddels bivakkeren in Libanon, een land met 5 miljoen inwoners, meer dan 1 miljoen Syriërs. Dat trekt een zware wissel op het land, dat gebukt gaat onder een economische crisis.

Beelden van de brand in het kamp: