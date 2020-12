AZ terug bij af na late gelijkmaker, maar: 'Denk dat komende maand cruciaal wordt'

"Dat zou je kunnen zeggen, al is het wel een tijdje geleden", erkent interim-trainer Pascal Jansen, die de laatste drie wedstrijden juist overtuigend gewonnen had. "Het is heel vervelend en het ziet er heel lullig uit. Maar een thema? Nee, het is absoluut geen thema."

In gedachten zullen de Alkmaarders toch terug zijn gegaan naar september en oktober. Toen presteerde AZ het immers om de eerste vijf duels gelijk te spelen. In vier van de vijf duels verspeelde het een voorsprong in de laatste vijf minuten of de blessuretijd.

Na de 2-2 van Adrián Dalmau van FC Utrecht legde de camera de frustratie van Calvin Stengs onverbiddelijk vast. "Als je vandaag had gewonnen, dan hadden we de aansluiting met de top al gehad", foeterde de international na afloop. "Je roept het misschien wel over jezelf af."

En zo werd het coronajaar 2020 afgesloten zoals het seizoen begon; in een leeg Galgenwaard verspeelde AZ in een stormachtige slotfase in blessuretijd een zeker lijkende zege.

Feit is dat AZ koploper had moeten zijn, als het de slippertjes in de slotminuten binnen de perken had kunnen houden. En in de hoofden van de Alkmaarders speelt ook nog steeds de frustratie over het voortijdig beëindigde vorig seizoen.

"Vorig jaar waren we dicht bij de titel, we geloofden er echt in", vertelt Stengs. "Ik denk dat de komende maand cruciaal wordt."

In januari stuit AZ opnieuw op PEC Zwolle en ADO, maar het gaat vooral om de toppers tegen PSV (13 januari), Feyenoord (24 januari) en Ajax (31 januari). Tussendoor komt Ajax ook nog op bezoek voor de KNVB-beker.

"We spelen om de eerste vier plekken, dat blijft het doel", relativeert trainer Jansen. "Maar we zitten er weer bij. Ik geloof erin."