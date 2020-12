Wüst en Kramer voor het eerst in 16 jaar allebei niet op EK allround

Ireen Wüst baalt na haar 3.000 meter in Heerenveen - ANP

Sven Kramer en Ireen Wüst zijn voor het eerst sinds hun Europese debuut in 2005 allebei afwezig op een Europees kampioenschap allround. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen wisten beide schaatsers zich niet te plaatsen. Tienvoudig Europees kampioen Kramer moest, na zijn tweede tijd op de 5.000 meter, een degelijke 1.500 meter rijden om een EK-ticket veilig te stellen, maar hij stelde met de zeventiende tijd (1.47,79) teleur.

Dat gold precies andersom voor vijfvoudig Europees kampioene Wüst, die zaterdag juist wel een prima 1.500 meter reed (tweede in 1.54,98), maar op de 3.000 meter slechts achtste werd in 4.03,53 en haar EK-ticket naar Joy Beune zag gaan. Wüst wilde na afloop van haar rit niet reageren, ze had last van migraine. Kramer verscheen wel voor de camera. "Ik zit er niet doorheen, maar leuk is het niet", vertelde hij. "Het was gewoon geen goede 1.500 meter, dus dat is zeker vervelend."

Kramer baalt van missen EK allround: 'Dat is niet leuk' - NOS

Kramer reed tegen Nederlands kampioen Thomas Krol, zijn ploeggenoot. "Hij begint zo hard, dus ik probeerde op mezelf te focussen en drie goede rondjes te rijden, maar dat is lastig als iemand zo hard wegrijdt. Vandaag was het gewoon niet goed." "Als ik op de 5.000 meter meer afstand had genomen, had ik vandaag een makkelijkere dag. Dus dat is achteraf gezien wel heel zuur. Ik kan er helaas niets meer aan veranderen, maar het is zeker vervelend. Een EK-ticket is niet gelukt, dus we maken nu een nieuw plan." Olympische Spelen De focus voor Kramer ligt niet alleen op de WK afstanden en EK allround dit seizoen, maar ook op de Olympische Spelen van volgend jaar. "Dat is het grotere doel en het is ook realistisch dat ik daar goed ben, maar nu baal ik wel en vind ik het natuurlijk helemaal niet leuk."