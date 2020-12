Moeilijk jaar voor Zeeuwse dierenpensions eindigt met klein lichtpuntje

Veel Zeeuwse dierenpensions hebben een zwaar jaar achter de rug. Mensen gingen nauwelijks op vakantie en werkten thuis. Voor hun huisdier hoefde geen oppasadres gezocht te worden en dat voelen de dierenpensions in hun portemonnee. Voor sommige dierenpensions eindigt het jaar toch met een klein lichtpuntje: ondanks het vuurwerkverbod zitten ze met de jaarwisseling vol.

Zo heeft een dierenpension in Grijpskerke met Oud en Nieuw opeens weer volop werk. "Er wordt nu al veel vuurwerk afgestoken. We verwachten dat dit met de jaarwisseling nog veel erger zal zijn", zegt eigenaresse Eefje Heemskerk tegen Omroep Zeeland. "Sommige honden hebben daar veel last van. Hier is het veel rustiger, daarom sturen eigenaren ze toch naar ons."

Hoewel het met de jaarwisseling druk is, was de rest van het jaar erg rustig. "In de zomervakantie ging het nog wel, mensen gingen toen nog op vakantie. Maar vanaf de herfstvakantie werd het al minder. Na de komst van de tweede lockdown dachten we echt: 'oh nee'."

Oproep

Om toch wat inkomsten te genereren besloot het dierenpension de baasjes te vragen hun huisdier te komen brengen. Daar werd op gereageerd. "We kregen kaartjes, berichten en mensen brachten hun hond. Daardoor komt het nu goed", zegt Heemskerk. "Als er deze weken geen honden gebracht zouden zijn, zou het voor ons wel heel moeilijk worden om ons hoofd boven water te houden."

Heemskerk hoopt dat er snel versoepelingen komen. "Zodat we weer volle bak kunnen gaan draaien. Dat mensen weer weekendjes weg kunnen in het voorjaar en op vakantie in de zomer. Als dat niet zo is, wordt het heel lastig voor ons."

Ook de dierenpensions in Heinkenszand en Melishoeve zitten met Oud en Nieuw vol. Andere Zeeuwse dierenpensions eindigen het jaar minder positief.

Zo laten twee dierenpensions in Arendskerke en Axel weten dat ze met de jaarwisseling genoeg plek hebben. Ze spreken van een jaar met 75 tot 90 procent minder inkomsten. "Het is diep triest. Voor dierenpensions is het op dit moment heel moeilijk om te overleven."