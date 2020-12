Wattimena kansloos onderuit op WK darts

Die frustraties bij Wattimena zaten diep en namen de overhand, ook tot ergernis van zijn tegenstander. Van den Bergh: "Ik hoorde hem achter mij klagen en zuchten. Ik snap dat hij gefrustreerd is, maar ik zou dat niet achter de persoon doen", zei Van den Bergh.

"Als ik naar deze wedstrijd kijk, dan verpruts ik het gewoon. Ik wil niet zeggen dat ik zonder frustraties had gewonnen, maar ik had er misschien wel meer een wedstrijd van kunnen maken", zei de 32-jarige darter voor de camera van RTL 7. "Ook al sta ik achter, ik probeer mezelf op te peppen. Op een gegeven moment lukt dat gewoon niet meer."

Na drie dagen is het WK darts weer van start gegaan met de derde ronde van het toernooi. Voor Jermain Wattimena betekende de derde ronde ook het einde van het WK. De Nederlander ging met 4-0 onderuit tegen de Belg Dimitri van den Bergh.

Michael van Gerwen komt vanavond in actie. Hij treft de nummer 32 van de wereld: Ricky Evans. Geen onbekende voor de drievoudig wereldkampioen die goede herinneringen heeft aan de Engelsman.

Vorig jaar won Van Gerwen, eveneens in de derde ronde van het WK, eenvoudig met 4-0 van Evans. Van de negen onderlinge wedstrijden won Van Gerwen er acht. De Nederlander gaat om 21.45 uur van start in het Alexandra Palace in Londen.