Regerend wereldkampioen Wright onderuit, Van Gerwen eenvoudig door op WK

Regerend wereldkampioen Peter Wright heeft het in een bloedstollende partij in de derde ronde af moeten leggen tegen de Duitser Gabriel Clemens. In dezelfde avondsessie had Michael van Gerwen daarentegen geen enkele problemen met zijn tegenstander.

Net als vorig jaar won Van Gerwen met 4-0 van de Engelsman Ricky Evans. De nummer één van de wereld heeft zich met de winst geplaatst voor de laatste zestien op het toernooi.

Van Gerwen treft in de achtste finales de Brit Joe Cullen. Die won na een spannende partij in zeven sets van Jonny Clayton uit Wales.