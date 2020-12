FC Utrecht bezorgt AZ in blessuretijd nieuwe kater (2-2)

AZ is er niet in geslaagd een toch al roerig 2020 met een zege af te sluiten. Op bezoek bij FC Utrecht kwamen de ambitieuze Alkmaarders, mede door een tegentreffer in de derde minuut van de blessuretijd, niet verder dan 2-2.

In Alkmaar zijn ze dit seizoen ervaringsdeskundigen in het weggeven van een gunstige uitslag, met teleurstellingen tegen onder meer Fortuna Sittard, Sparta, VVV, ADO, FC Groningen en Rijeka. Wat dat betreft kwam de domper in Utrecht niet als een donderslag bij heldere hemel, maar dat maakte het late gelijkspel er niet minder teleurstellend om.

Net als in veel - zo niet alle - van bovengenoemde wedstrijden was AZ in Utrecht de bovenliggende partij. In de eerste twintig minuten waren de bezoekers gevaarlijk via Jesper Karlsson en AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners, die centraal in de defensie speelde, maar tot tweemaal toe had de uitblinkende Utrechtse doelman Eric Oelschlägel een atwoord.

Elia opent score

Na een half uur spelen was het vervolgens de thuisploeg die de score opende, via Eljero Elia. Mark van der Maarel stuurde de aanvaller diep met een bal over de AZ-defensie, waarna Elia doelman Marco Bizot omspeelde en de bal in het doel schoot: 1-0.