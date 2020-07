Tom & Youp van ’t Hek in eerste aflevering Mijn Sportzomer - NOS

Vanwege de coronapandemie kennen we een zomer zonder EK voetbal, Tour de France of Olympische Spelen. Maar bij NOS Sport hebben we toch een sportzomer, Mijn Sportzomer welteverstaan. Vanaf 11 juli zeven zaterdagavonden, om 22.10 uur op NPO 1.

In een wekelijks programma op zaterdag halen twee bekende Nederlanders samen met presentatoren Tom Egbers en Dione de Graaff herinneringen aan hun mooiste, meest bijzondere, of meest persoonlijke sportmomenten op.

Met beelden die veel indruk op hen hebben gemaakt. Vreugde en verdriet. Winst en verlies. Verrassingen, teleurstellingen en alles wat sport zo boeiend maakt.

In de eerste aflevering zijn de broers Tom en Youp van 't Hek te gast. De sportjournalist en de cabaretier stellen samen met presentator Tom Egbers aan de hand van sportbeelden hun favoriete sportavond samen.