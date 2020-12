Roest verrast met snelle 1.500 meter, geen EK allround voor Kramer

Patrick Roest na het winnen van de 1.500 meter - ANP

Patrick Roest, Thomas Krol en Kjeld Nuis hebben op de 1.500 meter een startbewijs veroverd voor de WK afstanden. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden was Roest verrassend de snelste op het ijs in Thialf. Roest, die zaterdag al een baanrecord reed op de 5.000 meter, zette als eerste van de topfavorieten een razendsnelle tijd neer. Met 1.43,79 bleef hij slechts 0,79 seconde boven het baanrecord (1.43,00) van Kjeld Nuis. Het bleek uiteindelijk de winnende tijd.

WK-tickets voor Roest, Krol en Nuis, geen EK allround voor Kramer - NOS

Wereldkampioen Nuis en Thomas Krol, de Nederlands kampioen op de 1.500 meter, kwamen niet aan de tijd van Roest. Krol klokte 1.43,85 en versloeg in een rechtstreeks duel zijn teamgenoot Sven Kramer, die teleurstelde met de zeventiende tijd (1.47,79). Daardoor kan tienvoudig Europees kampioen Kramer zijn titel dit seizoen niet verdedigen op het allroundtoernooi. "Dat is niet leuk", vertelde Kramer na zijn race. "Ik heb gewoon geen goede 1.500 meter gereden, maar het was ook heel lastig tegen Krol."

"Thomas begint zo hard en dat wist ik van tevoren", vertelde een balende Kramer. "Ik probeerde op mezelf te focussen, maar dat is lastig als iemand zo hard wegrijdt. Jammer, er zit wel progressie in, maar er is geen man overboord. Het is alleen niet leuk." Roest was daarentegen positief verrast over zijn eigen 1.500 meter. "Ik ben geen topfavoriet op deze afstand en ik dacht dat Krol en Nuis nog wel harder zouden rijden met die lage luchtdruk. Nu heb ik laten zien dat ik onder deze omstandigheden ook hard kan rijden."

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, wordt een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen).

Marwin Talsma, die zaterdag net naast een WK-ticket op de 5.000 meter greep, reed de 1.500 meter in een dik persoonlijk record (1.46,20) en mag samen met Marcel Bosker naar de EK allround. Wereldbekerticket voor Dijs en Hollaar Nuis wist met de derde tijd (1.44,68) nog net het laatste ticket voor de WK afstanden veilig te stellen. Wesly Dijs (vierde in 1.45,03) en Louis Hollaar (vijfde in 1.45,24) veroverden verrassend een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Koen Verweij, zesde in 1.45,62, greep net naast een ticket.