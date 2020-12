Dochter van Hugo de Jonge blikt met vader terug op coronajaar in NOS Jeugdjournaal

Coronaminister Hugo de Jonge was het afgelopen jaar een van de meest besproken Nederlanders. Miljoenen mensen zagen hem op de persconferenties over de coronamaatregelen én als nieuwe leider van het CDA - een taak die hij deze maand toch weer neerlegde.

Voor het jaaroverzicht van het NOS Jeugdjournaal sprak Lucas van de Meerendonk af met Sarah de Jonge, de 13-jarige 'dochter van'. Want het werk van haar vader had ook impact op het gezin. "Door de brievenbus krijgen we soms dreigbrieven", zegt Sarah. "Of ze sturen plaatjes naar me waarin mijn vader is omgetoverd tot Hitler. Dan denk ik gewoon: jullie kennen mijn vader niet echt."

Van de Meerendonk sprak Sarah én Hugo de Jonge in het zaaltje waar de coronapersconferenties altijd zijn. Er viel genoeg te lachen: