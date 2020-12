Razendsnelle Kok wint eerste 500 meter bij kwalificatietoernooi in Thialf

Kok bleef in een rechtstreeks duel met haar grote concurrente Jutta Leerdam slechts 0,02 seconde boven het Nederlands record (37,06 van Thijsje Oenema uit 2013). Ze won in 37,08.

Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

Wat staat er op het spel? In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden.

Naast Kok en Leerdam reden ook Michelle de Jong (derde in 37,79), Dione Voskamp (vierde in 37,93) en Jorien ter Mors (vijfde in 37,95) een tijd onder de 38 seconden op het ijs in Thialf. Ook zij maken dus nog kans op startbewijzen voor de internationale wedstrijden.

"Wat een supermooie tijd", vertelde Kok na de eerste rit. "Jammer dat het net geen baanrecord is, maar dit is een supermooi begin. Het zou mooi zijn als ik straks beide records in één keer kan pakken. Ik ga zeker mijn best doen om nog sneller te rijden."