De Jong en Kok razendsnel in Thialf, Wüst mist EK allround

Antoinette de Jong juicht na het rijden van een baanrecord op de 3.000 meter - ANP

Antoinette de Jong heeft zich op de tweede dag van het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen met een baanrecord op de 3.000 meter gekwalificeerd voor de WK afstanden. Met 3.57,32 reed ze het oude record (3.58,68) van Ireen Wüst uit 2013 uit de boeken. Wüst stelde teleur op de drie kilometer: ze werd verslagen door Joy Beune in een rechtstreeks duel (3.59,89 om 4.03,53) en mist daardoor, net als Sven Kramer, de EK allround. Beune werd met haar tijd derde en plaatste zich verrassend voor de WK afstanden. Dat gold ook voor Irene Schouten, die in de laatste rit maar net boven de tijd van De Jong bleef. Ze werd met 3.57,87 tweede en gaat samen met Beune en De Jong naar de EK allround. Snelle Kok en Leerdam, Schulting verrast met WK-ticket Niet alleen de 3.000 meter ging snel, ook op de 500 meter werd bijna een baanrecord gereden. Femke Kok bleef op de eerste 500 meter slechts 0,02 seconde boven het baanrecord.

Daarmee veroverden Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting op de 500 meter een startbewijs voor de WK afstanden. Vooral het WK-ticket voor Schulting was een grote verrassing. Kok won de afstand twee keer, waarbij vooral haar eerste 500 meter razendsnel ging. De Nederlands kampioene bleef in een rechtstreeks duel met haar grote concurrente Jutta Leerdam slechts 0,02 seconde boven het Nederlands record (37,06 van Thijsje Oenema uit 2013). Ze won in 37,08. Snelle Schulting Ook Leerdam, de Nederlands kampioene sprint, noteerde een persoonlijk record in de eerste rit: 37,24. Tijdens de tweede 500 meter wisten Kok en Leerdam hun tijd niet te verbeteren, maar eindigden de sprintsters alsnog als eerste (Kok in 37,36) en tweede (Leerdam in 37,53). Michelle de Jong, die na de eerste 500 meter de derde tijd (37,79) had, greep naast een startbewijs voor de WK afstanden, omdat Schulting een uitstekende tweede rit reed in Thialf. In een persoonlijk record (37,72) pakte ze het laatste WK-ticket.

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, wordt een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen).

De Jong en Dione Voskamp (37,93 op de eerste 500 meter) moesten genoegen nemen met een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Jorien ter Mors greep met 37,95, haar snelste tijd ooit in Thialf, naast de tickets voor de internationale wedstrijden. "Wat een supermooie tijd", vertelde Kok na de eerste rit. "Jammer dat het net geen baanrecord is, maar dit is een supermooi begin."

Ook Schulting was na de tweede 500 meter meer dan tevreden. "Ik ben echt verrast over mijn tijd. Het liep echt lekker, dit is toch niet normaal? Ik ga gewoon naar de WK afstanden. Ik had gehoopt op de 1.000 meter en ik dacht: ik rijd gewoon twee lekkere 500 meters."