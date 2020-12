Van der Poel niet opgewassen tegen ijzersterke Van Aert in Vlaamse modderpoel

Van Aert wint met overmacht wereldbekercross in Dendermonde - NOS

Wout van Aert heeft op een zeer modderig en glad parcours de wereldbekercross in Dendermonde op zijn naam geschreven. De Belg toonde zich ijzersterk en kwam bijna drie minuten eerder over de streep dan nummer twee Mathieu van der Poel. Het was lang onzeker of de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde wel doorgang kon vinden, vanwege storm Bella. De organisatie besloot dat het, ondanks de regen en de harde wind, veilig genoeg was om te rijden. Wel werd het parcours iets aangepast. De grote brug van ongeveer 65 meter ging eruit en de finishboog werd uit voorzorg afgebroken. Quinten Hermans pakte vanuit de start brutaal de leiding en kreeg Van der Poel met zich mee. Van Aert moest in de achtervolging, nadat hij bij een valpartij van Corné van Kessel in de fiets van de Nederlander was blijven haken. Van Aert haakt aan In de tweede ronde zat de Belg alweer in het wiel van zijn rivaal Van der Poel en even later gingen de twee er samen vandoor, zoals vooraf al was voorspeld door organisator Jurgen Mettepenningen. "Dit is iets voor de mannen met conditie en dan denk ik uiteraard aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zij komen hier tot hun recht en zullen smullen van dit parcours."

Afdaling in wereldbekercross Dendermonde is Van Aert niet goed gezind - NOS

Van Aert liet echter al na de tweede doorkomst Van der Poel achter zich. Ondanks een latere valpartij in dezelfde afdaling als waar hij in de eerste ronde vastzat met zijn fiets, behield Van Aert een ruime voorsprong op de regerend wereldkampioen. De renner van Jumbo-Visma kon vervolgens ook onbedreigd naar de winst rijden. De moegestreden Van der Poel raakte steeds verder achterop en kwam uiteindelijk bijna drie minuten later over de streep. Wereldbeker onwaardig "Het was een enorm lastige cross", was de eerste reactie van Van Aert. "Het had niet veel zien om op dit parcours tactisch te rijden, dus ik heb gewoon een tempo gezocht dat ik vol kon houden. Dat lag blijkbaar hoger dan bij de rest." Van Aert had al snel door dat zijn rivaal Van der Poel het lastig had. "Ik hoorde al iemand roepen dat ik een aantal meter voorsprong had. Het is niet zijn gewoonte om mij ruimte te geven, dus ik dacht toen al wel dat hij aan het afzien was." Van der Poel had geen goed woord over voor het modderige parcours. "Ik vond het wereldbeker onwaardig, maar dat doet niks af aan de zege van Van Aert." Van der Poel zou de cross in Dendermonde aanvankelijk overslaan. Maar met het oog op de WK van eind januari besloot hij toch te rijden, omdat de startpositie daar afhangt van de wereldbekerstand. Van der Poel staat na de cross in Dendermonde derde in de stand. Van Aert gaat aan de leiding. Brand wint opnieuw Bij de vrouwen was Lucinda Brand de sterkste. Het was voor de 31-jarige Nederlandse haar derde wereldbekerzege dit seizoen. Eerder was ze ook in Tabor en Namen de sterkste. De Amerikaanse Clara Honsinger kwam als tweede over de streep en Ceylin del Carmen Alvarado pakte het brons.

Brand pakt in modderpoel Dendermonde derde wereldbekerzege van het seizoen - NOS

Het extreem modderige parcours was een grote hindernis tijdens de cross in Dendermonde. Denise Betsema moest in de eerste ronde mede-koploopster Brand laten gaan, nadat ze tot aan haar knieën in de modder was gezakt, de Spaanse Lucía González Blanco stond muurvast in een modderplas en kreeg haar fiets pas na enkele seconden los en Brand zag op haar beurt Alvarado demarreren nadat ze even in de modder was blijven steken.

Veldrijdsters worstelen in modderige en winderige omloop in Dendermonde - NOS