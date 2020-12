Brand worstelt en komt boven in modderige cross in Dendermonde

Op een modderig en glad parcours heeft veldrijdster Lucinda Brand de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde op haar naam geschreven. Het was voor de 31-jarige Nederlandse haar derde wereldbekerzege dit seizoen. Eerder was ze ook in Tabor en Namen de sterkste.

Het was lang onzeker of de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde wel doorgang kon vinden, vanwege storm Bella. De organisatie besloot dat het, ondanks de regen en de harde wind, veilig genoeg was om te rijden. Wel werd het parcours iets aangepast. De grote brug van ongeveer 65 meter werd uit het parcours gehaald en de finishboog werden uit voorzorg afgebroken.

Worstelen in de modder

Het extreem modderige parcours was voor de vrouwen een grote hindernis tijdens de cross in Dendermonde. Denise Betsema moest in de eerste ronde mede-koploopster Brand laten gaan, nadat ze tot aan haar knieën in de modder was gezakt, de Spaanse Lucía González Blanco stond muurvast in een modderplas en kreeg haar fiets pas na enkele seconden los en Brand zag op haar beurt Ceylin del Carmen Alvarado demarreren nadat ze even in de modder was blijven steken.