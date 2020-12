FC Utrecht en AZ willen stormen in laatste eredivisieduel van het jaar

In dit gedenkwaardige jaar sluiten we stormachtig af in de eredivisie met het duel tussen FC Utrecht en AZ. Wie gaat er met een succesbeleving 2021 in? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

FC Utrecht-AZ is vanaf 14.30 uur ook rechtstreeks te volgen bij Langs de Lijn op NPO Radio 1 en in de app. De samenvatting wordt om 19.25 uur uitgezonden op NPO 1.