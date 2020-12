Handgranaat gevonden voor woning journalist De Limburger

Bij het huis van een journalist van dagblad De Limburger is vanochtend een handgranaat gevonden. Het gaat om het privéadres van misdaadverslaggever Jos Emonts in de plaats Neer.

De Limburger meldt dat Emonts het explosief zelf bij zijn voordeur aantrof en vervolgens de politie inschakelde.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal het explosief onderzoeken. Uit voorzorg zijn de buren in de Acaciastraat geëvacueerd.

'Geschokt'

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger zegt geschokt te zijn. Of er een verband is met het werk van de misdaadverslaggever, is nog niet bekend. Oostra: "Daar wil ik op dit moment ook nog niet over speculeren. De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit."